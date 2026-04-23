«الباعور» يبحث تطوير الخدمات القنصلية في السفارة الليبية بموسكو

أجرى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور زيارة تفقدية إلى مقر سفارة دولة ليبيا في العاصمة الروسية موسكو، يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، وذلك في إطار متابعة سير العمل الدبلوماسي والوقوف على احتياجات البعثة الليبية، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وشملت الزيارة جولة ميدانية داخل مرافق السفارة، حيث اطّلع المسؤول الليبي على الأوضاع العامة للأقسام الإدارية والخدمية، وتفقد مستوى جاهزيتها، إلى جانب تقييم نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين المقيمين في روسيا.

واستمع الباعور إلى ملاحظات العاملين في السفارة بشأن أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية والإمكانات اللوجستية، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الأداء.

كما عقد اجتماعًا مع أعضاء البعثة الدبلوماسية، ناقش خلاله آليات تطوير العمل القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بحث سبل معالجة الصعوبات التي تعترض عمل السفارة، بما يسهم في تسهيل مهامها اليومية.

وأكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ضرورة دعم السفارة وتوفير متطلباتها الأساسية لضمان أداء مهامها بكفاءة، مشددًا على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للجالية الليبية، والعمل على تعزيز صورة الدولة الليبية في الخارج.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي الرامية إلى دعم وتطوير أداء البعثات الدبلوماسية الليبية، بما يعزز حضورها ودورها على الساحة الدولية، في ظل توجهات تستهدف رفع كفاءة العمل الخارجي وتحسين مستوى الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين.

