البحرين.. القبض على 41 شخصًا ضمن تنظيم مرتبط بإيران

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، القبض على 41 شخصًا قالت إنهم ينتمون إلى تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف هذا التنظيم بناءً على التحريات والتقارير الأمنية، والتحقيقات السابقة التي أجرتها النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني.

وأفاد البيان بأن الإجراءات القانونية بحق المعتقلين مستمرة، فيما تتواصل عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أنشطة هذا التنظيم وارتكاب مخالفات للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا الضبط يأتي في إطار جهودها لمكافحة أعمال التخابر والتصدي لأي محاولات تهدد أمن واستقرار البحرين.

وزارة الداخلية : القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيرانيhttps://t.co/yE9V2QXhlc — Ministry of Interior (@moi_bahrain) May 9, 2026