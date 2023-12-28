البرلمان العربي يبحث تداعيات الحرب في غزة

تعقد اليوم الخميس، أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين، بمشاركة عربية واسعة، لبحث آليات التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتبحث الجلسة التي تنعقد تحت عنوان “نصرة فلسطين وغزة” مستجدات الحرب على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وتبعات العدوان الإسرائيلي، الذي دخل يومه الــ 83.

وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل، ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.