البصل أكثر من «مجرد نكهة».. كنز من الفوائد الصحية للجسم

يعتبر البصل من الخضروات الأساسية في النظام الغذائي اليومي، لكنه ليس مجرد إضافة نكهة للأطعمة، بل يحمل مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، بحسب الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية.

وأوضحت الخبيرة أن البصل يلعب دوراً مهماً في تقوية جهاز المناعة، ويقلل خطر الإصابة بجلطات الدم، نظراً لغناه بفيتامين C والبيتا كاروتين، اللذين يساعدان على تجديد الأغشية المخاطية ومنع اختراق الفيروسات والبكتيريا للجسم، خاصة في موسم البرد.

ويساهم البصل في إنتاج الكولاجين، المسؤول عن مرونة الأوعية الدموية وصحة الغضاريف والأوتار، بالإضافة إلى تعزيز جمال الشعر. كما يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، التي تقوي الشعيرات الدموية وتقلل من خطر تكون جلطات الدم، بما في ذلك المتعافين من كوفيد-19.

أنواع البصل وفوائدها الخاصة

البصل الأحمر: يحتوي على أعلى نسبة من الكيرسيتين، المفيد لصحة القلب والشرايين.

البصل الأصفر: غني بالبيتا كاروتين والكاروتينات مثل الزياكسانثين واللوتين، الضرورية لصحة العينين والحفاظ على الرؤية.

جميع أنواع البصل تحتوي على مواد نباتية طبيعية مضادة للجراثيم، ما يجعلها مثالية لتعزيز الوقاية من الأمراض.

نصحت سولوماتينا بالاعتدال في تناول البصل، خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل المعدة أو البنكرياس، لأن البصل يعتبر من الخضروات الحارة وقد يسبب نوبات ألم، أما لمن يعانون من حساسية المعدة، فالتسوية الحرارية للبصل، مثل سلقه لفترة وجيزة، تقلل من مرارته وتحافظ على امتصاص أفضل للبيتا كاروتين، رغم أن ذلك يقلل قليلاً من محتوى فيتامين C.

وأخيرا، فإن إدراج البصل في النظام الغذائي اليومي، سواء الأحمر أو الأصفر أو الأبيض، يقدم فوائد متعددة للصحة العامة، من تعزيز المناعة إلى حماية القلب والعينين، ويظل وسيلة طبيعية وفعّالة للوقاية من الأمراض، مع مراعاة طريقة التحضير والاعتدال في الاستهلاك.