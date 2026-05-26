البطيخ.. فوائد علمية مدهشة لصحة «القلب والعضلات»

يُصنَّف البطيخ ضمن أكثر الفواكه الصيفية استهلاكًا حول العالم، غير أنّ قيمته الغذائية تتجاوز بكثير دوره التقليدي في ترطيب الجسم، إذ تشير دراسات علمية منشورة في مجلات تغذية وصحة قلبية إلى أنّه يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيًا ترتبط بتحسين صحة القلب، ودعم الدورة الدموية، وتعزيز الأداء البدني، إضافة إلى خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

ويمتاز البطيخ بنسبة ماء مرتفعة تصل إلى نحو 90%، ما يجعله من أهم المصادر الطبيعية لتعويض السوائل، خصوصًا في الأجواء الحارة أو بعد التمارين الرياضية، وهو ما ينعكس على تنظيم حرارة الجسم ودعم وظائف الكلى وتقليل خطر الجفاف.

وتكشف أبحاث علمية أن القيمة الحقيقية للبطيخ تكمن في مركباته الفعّالة، وعلى رأسها مادة الليكوبين، وهي صبغة طبيعية تمنحه لونه الأحمر، وتُعد من أقوى مضادات الأكسدة المرتبطة بتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو عامل يرتبط بأمراض القلب والشرايين والشيخوخة المبكرة. وتشير دراسات غذائية إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بالليكوبين يرتبط بانخفاض مؤشرات الالتهاب وتحسن صحة الأوعية الدموية.

كما يحتوي البطيخ على حمض السيترولين، وهو حمض أميني يتحول داخل الجسم إلى الأرجينين، الذي يسهم في إنتاج أكسيد النيتريك، المسؤول عن توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. وتوضح أبحاث في التغذية الرياضية أن هذا المسار الحيوي قد يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طفيف لدى بعض الأشخاص، إضافة إلى تحسين كفاءة الدورة الدموية.

وفي السياق الرياضي، تشير دراسات منشورة في مجلات الطب الرياضي إلى أن تناول البطيخ أو عصيره قبل أو بعد التمرين قد يساهم في تقليل الشعور بالإرهاق العضلي وتسريع التعافي، بسبب تأثير السيترولين على تقليل تراكم حمض اللاكتيك وتحسين تدفق الدم إلى العضلات.

وعلى مستوى الجهاز الهضمي، يجمع البطيخ بين الماء والألياف الطبيعية، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء ودعم عملية الهضم والوقاية من الإمساك، خصوصًا عند إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه.

كما يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المهمة، أبرزها فيتامين C الذي يدعم المناعة ويحفّز إنتاج الكولاجين لصحة الجلد، وفيتامين A الذي يساهم في تعزيز صحة العينين والأنسجة الجلدية، وهو ما يجعله فاكهة داعمة للصحة العامة وليس مجرد غذاء موسمي.

وتربط دراسات وبحوث تغذوية بين الاستهلاك المنتظم للفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، مثل البطيخ، وبين تقليل خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة، التي تُعد عاملًا مشتركًا في عدد من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب.

كما يُنظر إلى البطيخ في علم التغذية الحديثة على أنه “غذاء وظيفي”، أي أنه لا يقتصر على القيمة الغذائية التقليدية، بل يؤدي دورًا وقائيًا وداعمًا لوظائف الجسم الحيوية، وهو تصنيف تدعمه أبحاث متزايدة في مجال التغذية الوقائية.

ويؤكد خبراء التغذية أن إدخال البطيخ ضمن النظام الغذائي اليومي، خاصة خلال فصل الصيف، يساهم في تحقيق توازن مائي وغذائي مهم، مع الاستفادة من مركباته الطبيعية التي تدعم الصحة على أكثر من مستوى، من القلب إلى العضلات وصولًا إلى الجهاز الهضمي.