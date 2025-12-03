البعثة الأممية تدعو لتعزيز إدماج «الأشخاص ذوي الإعاقة» وتوسيع الخدمات لهم

شاركت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إحياء اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بحقوق هذه الفئة ودعم إدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة.

وتؤكد المبادرة أهمية توفير بيئة قادرة على ضمان المساواة وتقدير دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وأوضحت البعثة أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتسليط الضوء على ما تحقق في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إبراز التحديات التي ما زالت تعيق مشاركتهم الفعالة.

وتشدد المبادرة على ضرورة تعزيز فهم قضايا الإعاقة وتوسيع نطاق سهولة الوصول إلى الخدمات.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه إن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون عنصرًا مهمًا في عملية التغيير داخل مجتمعاتهم، مضيفة أن مسؤولية المؤسسات تكمن في توفير أنظمة تساعدهم على المشاركة الكاملة بدل أن تشكل عائقًا أمام اندماجهم.

وأشارت إلى أن الواقع الليبي يتطلب الانتقال من حملات التوعية نحو إصلاحات عملية تشمل خدمات ميسرة وسياسات شاملة وفرصًا تستثمر قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتدعم دورهم القيادي، مؤكدة أن المجتمع يحقق تقدمًا عندما يصبح الإدماج قاعدة أساسية.