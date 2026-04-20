«البعثة الأممية» تدعو لمشاورات مجتمعية واسعة في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منظمات المجتمع المدني والقيادات المجتمعية إلى تيسير مشاورات عامة في مختلف أنحاء ليبيا، عبر استخدام الدليل العملي للحوار المهيكل، في خطوة تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد.

وأوضحت البعثة، في بيان صادر من طرابلس، أن حقيبة المعلومات الخاصة بالحوار المهيكل تتناول أربعة مسارات رئيسية تشمل الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، بما يتيح للمجتمعات المحلية والبلديات والمنظمات الإسهام الفاعل في مناقشة القضايا الأساسية وصياغة التوجهات الوطنية.

وبيّنت أن الدليل يوفر أدوات متكاملة للقادة المجتمعيين وممثلي المجتمع المدني، تتضمن خلاصات موضوعية، وعروضًا تقديمية، ودليلًا إرشاديًا للميسرين، يهدف إلى تنظيم النقاشات وإدارتها بكفاءة وحيادية، بما يضمن تحقيق مشاركة واسعة وفعالة.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يقوم على مبدأ مشاركة الليبيين في تحديد أولوياتهم بأنفسهم، مشيرة إلى أن العملية لا تهدف إلى فرض رؤى خارجية، بل إلى تمكين الليبيين من العمل المشترك لإيجاد حلول وصياغة رؤية وطنية موحدة تقود إلى مؤسسات فعالة واستقرار دائم.

وأضافت أن جميع الليبيين معنيون بالمشاركة في هذه العملية، وهو ما يدفع البعثة إلى تشجيع عقد مشاورات عامة ومناقشات مجتمعية تتيح طرح مختلف الآراء والأفكار، مع ضمان نقل مخرجات هذه النقاشات إلى أعضاء الحوار المهيكل لدعم المناقشات الجارية، ونشرها للرأي العام.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الميسرين إلى تقديم التوصيات والأفكار عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، وذلك قبل منتصف مايو أو فور انتهاء المشاورات، بما يتيح الاستفادة من النتائج في إعداد التقرير النهائي للحوار.

وفي سياق متصل، أشارت البعثة إلى مشاركة نحو 6 آلاف ليبي وليبية في استبيان “أعطِ رأيك” عبر الإنترنت، حيث جرى عرض نتائجه خلال مناقشات أبريل، إلى جانب توفير فرص إضافية للمشاركة من خلال اللقاءات الشهرية الرقمية مع قيادة البعثة، ومنصة الشباب الإلكترونية، بهدف توسيع نطاق الانخراط المجتمعي.

ويأتي هذا المسار ضمن جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، عبر مساعيها الحميدة لدعم التوافق حول تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية، وتعزيز توحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار المستدام.