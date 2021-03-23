البعثة الأممية تدعو ملتقى الحوار للاجتماع الجمعة

بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت اليوم الثلاثاء، ملتقى الحوار السياسي لعقد اجتماع افتراضي الجمعة لإطلاعهم على آخر المستجدات السياسية.

جاء ذلك عبر رسالة موجهة من البعثة الأممية لأعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وعقد آخر لقاء ضم أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في 5 فبراير الماضي، برعاية الأمم المتحدة، انتخبت خلاله سلطة تنفيذية موحدة تضم حكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلسا رئاسيا برئاسة محمد المنفي لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وصرح مصدر لوكالة الأناضول : “تلقينا دعوة من البعثة الأممية لعقد اجتماع عبر تطبيق “زوم” يوم الجمعة ولم يتم تحديد التوقيت بعد”.

وجاء في نص الدعوة وفق المصدر: “السيدات والسادة أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي، نيابة عن السيد يان كوبيش تود البعثة أن تدعوكم لحضور اجتماع افتراضي الجمعة القادم”.

وأضافت: “سيعقد الاجتماع لإحاطة أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي الموقرين بآخر المستجدات، بما في ذلك إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن الأربعاء، وسيتم إطلاعكم على التوقيت”.