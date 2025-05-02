التحالف الإسلامي يتوسّع.. الكاميرون الدولة 43 في جبهة مكافحة الإرهاب

في خطوة تعزز التنسيق الدولي والإسلامي ضد الإرهاب، أعلنت السعودية انضمام الكاميرون رسميًا إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، لتصبح الدولة رقم 43 في هذا التكتل الإقليمي الواسع.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، انضمام جمهورية الكاميرون رسميًا إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ليصل عدد الدول الأعضاء إلى 43 دولة، في مؤشر متصاعد على التزام الدول الإسلامية بتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

وجرت مراسم الانضمام في مقر التحالف بالعاصمة الرياض، بحضور الأمين العام للتحالف، اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والسفير الكاميروني لدى المملكة، إيا تيجاني، إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والسفارة الكاميرونية.

ورُفع علم الكاميرون إلى جانب أعلام الدول المشاركة في مشهد رمزي عبّر عن وحدة الصف والتضامن الإسلامي والدولي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأكد اللواء المغيدي أن انضمام الكاميرون يمثل “إضافة نوعية” لجهود التحالف، لما تملكه من خبرة في مكافحة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مشاركة الكاميرون ستدعم التعاون في مجالات الفكر، والإعلام، والتمويل، والعسكرية.

من جهته، أعرب السفير الكاميروني عن اعتزاز بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكدًا أن “العمل الجماعي ضرورة استراتيجية” للتعامل مع التحديات الأمنية، ومشيدًا بدور السعودية في قيادة المبادرات الإسلامية والدولية لمحاربة الإرهاب.

هذا وتأسس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في ديسمبر 2015، بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبدأ بعضوية 34 دولة، ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب على المستويات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن بين أبرز أعضائه: السعودية، الإمارات، مصر، تركيا، باكستان، الأردن، المغرب، نيجيريا، ماليزيا، السنغال، وعدد من الدول الأخرى من آسيا وأفريقيا والعالم العربي.