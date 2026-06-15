التربية تطلق خطة لمعالجة «الفاقد التعليمي».. دعم التلاميذ في 170 مركزاً

أطلقت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، فعاليات النسخة السادسة من مشروع التعليم الاستدراكي، وذلك من مركز حليمة السعدية للتعليم الأساسي، ضمن برنامج يستهدف دعم التحصيل العلمي لتلاميذ الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي في مختلف المناطق.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تعليمية تشمل 170 مركزًا تعليميًا موزعة على 42 مراقبة تعليمية، في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز القدرات المعرفية للتلاميذ وتنمية مهاراتهم الأساسية، إضافة إلى تقديم معالجات تربوية تهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي ودعم المسار الدراسي للطلبة في المراحل الأولى.

وشهدت انطلاقة البرنامج وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، التي أجرت جولة ميدانية داخل مركز حليمة السعدية للتعليم الأساسي، بهدف الاطلاع على آلية تنفيذ المشروع ومتابعة جاهزية المراكز لاستقبال التلاميذ المستهدفين.

وخلال الجولة، تابعت الدكتورة مسعودة الأسود مستوى التجهيزات والاستعدادات داخل المركز، مؤكدة أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تسهم في تحقيق أهداف المشروع ورفع مستوى الاستفادة لدى التلاميذ، بما ينعكس على تحسين التحصيل الدراسي.

ورافق وكيل الوزارة خلال الزيارة مراقب التربية والتعليم ببلدية سوق الجمعة إيهاب خلف، والمشرف العام على مشروع التعليم الاستدراكي بالمراقبة مريم العدولي، حيث جرى الاطلاع على الجوانب التنظيمية والتعليمية لسير البرنامج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مشروع التعليم الاستدراكي يأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية، عبر معالجة الفاقد التعليمي في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي، وتعزيز فرص التلاميذ في اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، بما يدعم استمرارية العملية التعليمية بكفاءة أعلى.