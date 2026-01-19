التربية تعزز الخدمات الصحية في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، الدكتورة فوزية بن غشير، قامت بزيارة ميدانية شملت مراقبات التربية والتعليم جادو، والرحيبات، والرجبان، رافقها خلالها عدد من رؤساء الأقسام بإدارتي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي.

وذكرت الوزارة أن الهدف من الزيارة كان الاطلاع على سير عمل الكوادر الداعمة داخل المؤسسات التعليمية، عبر عقد لقاءات مع مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي بالمراقبات، وزيارة عدد من المدارس للالتقاء بالاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، ومناقشة أبرز التحديات وآليات تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتهيئة بيئة مدرسية آمنة وداعمة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية في المدارس، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، بما يرفع من جودة العملية التعليمية ويضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية.