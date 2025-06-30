التغذية في الصيف.. كيف تحارب التعب والجفاف بخطوات سهلة؟

في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الشديدة التي تشهدها العديد من المناطق، تصبح العناية بالتغذية السليمة ضرورة ملحة للحفاظ على صحة الجسم ونشاطه، حيث يتطلب الأمر اختيار أطعمة ومشروبات تناسب هذه الظروف لتجنب الإرهاق والجفاف، وتعزيز الشعور بالراحة والطاقة.

في هذا السياق، تشير الدكتورة سفيتلانا بيرناتسكايا إلى أن الطقس الحار يؤدي غالباً إلى تراجع الشهية، حيث تبدو الأطباق الثقيلة غير مرغوبة، ويقل الشعور بالجوع. ويرجع ذلك إلى أن الجسم يبطئ من عملية الأيض وينخفض نشاط الجهاز الهضمي، بهدف تقليل ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.

وتوصي الدكتورة باختيار أطعمة خفيفة ومنعشة، مثل الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسب عالية من الماء والفيتامينات والمعادن والألياف، ما يجعلها مثالية لفصل الصيف.

وتعتبر السلطات خيارًا مثالياً، خاصة عند إضافة مصادر بروتينية خفيفة مثل البيض أو السمك أو المأكولات البحرية أو الدجاج، مع صلصات خفيفة كالزيت الزيتون أو عصير الليمون، بدلًا من المايونيز أو الصلصات الدهنية الثقيلة.

كما توصي بإدخال منتجات الألبان المخمرة في النظام الغذائي، لما لها من فوائد في ترطيب الجسم وتحسين الهضم. كما تعد الأسماك والمأكولات البحرية مصادر ممتازة للبروتين والدهون الصحية.

وفي ما يتعلق بالمشروبات، تؤكد الدكتورة على أهمية شرب الماء النقي بكميات تتراوح بين 1.5 إلى 2 لتر يومياً، مع تجنب الماء المثلج الذي قد يبطئ عملية الهضم. وتسمح بشرب القهوة مرة واحدة يومياً، نظراً لأنها قد تسبب الجفاف، وتنصح بتجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، واستبدالها بماء الليمون أو الخيار، بالإضافة إلى الشاي الأخضر بدون سكر والعصائر الطازجة المخففة بالماء.

تختتم الدكتورة بالتأكيد على أن الجسم في الصيف يحتاج إلى سعرات حرارية أقل وكميات أكبر من الماء، لذا فإن الخفة والبساطة والاعتدال في تناول الطعام تشكل الركيزة الأساسية للتغذية الصحية في الطقس الحار.