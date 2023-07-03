الجامعة العربية تُحذَّر من تداعيات الهجوم على جنين

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

‏وحمَّلت الجامعة العربية، في بيان اليوم الاثنين، قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكاً للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية وتقويضاً لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

‏وحذرت الجامعة من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها.

وقال السفير العكلوك في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.