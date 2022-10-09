الجزائر تُعرب عن تطلعها لقرارات جريئة خلال القمة العربية

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن بلاده تتطلع إلى صدور “قرارات جريئة” عن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة للعمامرة، اليوم الأحد، أمام كوادر وزارة الخارجية بالعاصمة بمناسبة يوم الدبلوماسية الجزائرية الذي يوافق تاريخ انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة عام 1962.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن لعمامرة قوله: “تواصل الجزائر جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق الهام فرصة لاتخاذ قرارات جريئة بروح توافقية”.

وأضاف أن جدول أعمال القمة “واسع وكبير وطموح ويرتكز على ماذا يريد قادة الدول العربية فعله في محيط متقلب، وماذا يتطلب الوضع من إجراءات توافقية بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا”.

وتابع: “لدينا يقين أن القادة العرب سيغتنمون الفرصة للحديث بصراحة من أجل خدمة وجودنا وخدمة مصالح المنطقة ووحدة الصف العربي”.

وأردف لعمامرة: “لا أشك في أن القمة القادمة ستكون من القمم الناجحة في العمل العربي المشترك وإحقاق حقوق فلسطين”.

واستطرد قائلاً: “حسب الرسائل التي تصلنا تباعا نعتقد أن المشاركة (في القمة) ستكون في مستوى الحدث بالنسبة للمشاركة الشخصية للقادة”.

وعن اجتماع الفصائل الفلسطينية بالجزائر قال لعمامرة إنه “سيكون قريبا”، مشيرا إلى أن “الوفود الفلسطينية تصل تباعا وهناك قبول شامل وجامع لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون”.

وأوضح الوزير الجزائري أن “الجزائر قامت بعمل تحضيري دقيق… ونسقت مع عدة دول عربية انخرطت في جهد لدعم المصالحة الفلسطينية والمبادرة الجزائرية مدعومة عربيا ومقبولة فلسطينيا”.

وأضاف: “اجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر جزء لا يتجزأ لتعزيز الوحدة ونجاحه من نجاح القمة… إذا توحد الأشقاء الفلسطينيون فذلك قاعدة قوية لدعم وحدة العالم العربي في نصرة القضية”.

يُشار إلى أن آخر قمة عربية عُقِدت في 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.