الجمع بين «اللّوز» وأطعمة أخرى.. هل يسبب ضررا؟

يعد اللوز من الوجبات الخفيفة المشهورة والمغذية، فهو غني بالدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية، ومع ذلك، فإن بعض الأطعمة عند تناولها مع اللوز قد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، أو تعيق امتصاص العناصر الغذائية، أو تسبب آثارًا صحية ضارة.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”، يقول خبراء في مجال الصحة، “إنه لا ينبغي تناول اللوز مع بعض الأطعمة، التي يمكن أن تزعج الهضم وتخلق السموم، ويمكن أن يؤدي الجمع بين اللوز ومنتجات الألبان، وخاصة الزبادي، إلى اختلال التوازن الهضمي؛ بسبب عمليات الهضم المختلفة، وقد يؤدي تناول اللوز مع الأطعمة المالحة أو الحمضية إلى تفاقم إعاقة امتصاص العناصر الغذائية”.

وبحسب الصحيفة، “يوصي الخبراء بتناول اللوز بمفرده بعد النقع والتقشير لتحسين الهضم، وتعزيز فوائده”.

لا تأكل اللوز مع الأطعمة الحامضة

ووفق الصحيفة، “تتميز فاكهة البرتقال والليمون والجريب فروت بحمضيتها العالية، واللوز غني بالألياف والدهون الصحية، لكن عند تناولها معًا، يمكن أن تسبب هذه التركيبة إزعاجًا هضميًا، مثل الانتفاخ والغازات وآلام في المعدة، وبحسب الخبراء يمكن أن تؤدي حموضة الحمضيات إلى إبطاء عملية هضم اللوز، ما يؤدي إلى الانتفاخ، كما تحتوي الحمضيات على مستويات عالية من فيتامين سي، والذي يمكن أن يتداخل مع امتصاص بعض المعادن الموجودة في اللوز، مثل الكالسيوم”.

اللوز مع منتجات الألبان ليس مزيجًا جيدًا

وبحسب الصحيفة، “يستمتع العديد من الأشخاص بالأطباق التي تعتمد على اللوز مع منتجات الألبان، مثل حليب اللوز في القهوة مع الكريمة أو الزبادي مع إضافة اللوز. ومع ذلك، قد يكون من الصعب هضم منتجات الألبان واللوز معًا؛ بسبب سرعات الهضم المختلفة، ويعاني العديد من الأفراد من عدم تحمل اللاكتوز، وقد يؤدي إقران منتجات الألبان باللوز إلى تفاقم ضائقة الهضم، حيث تحتوي منتجات الألبان على الكازين، وهو بروتين يمكن أن يتداخل مع امتصاص بعض المعادن في اللوز، مثل الحديد والمغنيسيوم، وتشير بعض أنظمة الطب التقليدي، إلى أن المكسرات ومنتجات الألبان معًا قد يعززان من إنتاج المخاط، ما يؤدي إلى الاحتقان، فبدلًا من خلط اللوز مع منتجات الألبان، اختر بدائل نباتية مثل حليب اللوز أو زبادي جوز الهند”.

لا تأكل السكريات المصنعة مع اللوز

ووفق الصحيفة، “غالبًا ما يستخدم اللوز في الحلويات وألواح الجرانولا والمعجنات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المعالج. ومع ذلك، فإن تناول اللوز مع السكريات المكررة يمكن أن يكون له آثار سلبية على التمثيل الغذائي ومستويات السكر في الدم، وفي حين أن اللوز يحتوي على دهون صحية تبطئ امتصاص السكر، إلا أن الإفراط في تناول السكر المكرر يمكن أن يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، كما تساهم السكريات المصنعة في الالتهاب المزمن، ما يعاكس الفوائد المضادة للالتهابات في اللوز، وهنا ينصح الخبراء باختيار المحليات الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب أو التمر بدلًا من السكريات المصنعة”.