الجنرال المتقاعد دان كاين رئيساً لـ«هيئة أركان الجيش الأمريكي»

بعد نحو شهرين من إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجنرال سي كيو براون، أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، “تعيين الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، دان كاين، رئيساً لهيئة الأركان المشتركة”.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه “تمت الموافقة على تعيين كاين بأغلبية 60 صوتا مقابل 25 في جلسة تصويت ليلية، قبل بدء عطلة مجلس الشيوخ التي ستستمر لمدة أسبوعين”.

وكان ترامب، “رشح كاين، لهذا المنصب في فبراير الماضي، “بعد إقالة مفاجئة للجنرال براون، الذي يعتبر ثاني جنرال من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب بعد كولين باول”.

هذا “وتخرج كاين في عام 1990 في المعهد العسكري في فرجينيا بدرجة البكالوريوس في الآداب والاقتصاد، وطار أكثر من 2800 ساعة في طائرات إف-16، حيث كان أحد الطيارين المكلفين بحماية واشنطن خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001”.

ووفق المعلومات، “شغل عددا من المناصب في واشنطن العاصمة منذ عام 2005، وكان مساعدا خاصا لوزير الزراعة ثم مديرا لسياسة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض، كما كان عضوا بدوام جزئي في الحرس الوطني و”رائد أعمال ومستثمرا” من عام 2009 إلى عام 2016، وآخر منصب تولاه قبل تقاعده في أواخر العام الماضي هو المدير المساعد للشؤون العسكرية في وكالة المخابرات المركزية”.

يذكر أنه “وبعد عودة الرئيس ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير 2025، أطلق حملة لتغيير القيادات العليا في الجيش الأميركي، وشملت إقالة تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في فبراير من العام نفسه، وتعيين دان كين خلفا له”، ووصف ترامب، الجنرال كاين، بأنه “طيار متمرس”، و”خبير في الأمن القومي”، و”رجل أعمال ناجح”، و”محارب لديه خبرة واسعة في العمليات الخاصة والتنسيق بين الوكالات”.