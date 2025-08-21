الجوع المفاجئ.. خبراء التغذية يكشفون الأسباب ويقدمون الحلول

أوضحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، أن الشعور المستمر بالجوع ليس مجرد عادة، بل قد يكون نتيجة لأسباب فسيولوجية وهرمونية متعددة.

وأشارت إلى أن تناول وجبة إفطار غير متوازنة مثل الخبز الأبيض والشاي المحلى يؤدي إلى هضم سريع وفقدان الشعور بالشبع بسرعة، ما يعزز الرغبة في تناول وجبات خفيفة، غالبًا من الحلويات.

ومن الأسباب الأخرى للجوع المستمر: قلة النوم التي ترفع هرمون التوتر (الكورتيزول)، التوتر العاطفي، الخلط بين العطش والجوع، واضطرابات الغدة الدرقية.

وقالت الخبيرة إن فهم هذه العوامل يساعد على السيطرة على “الجوع الزائف” وتحسين الصحة العامة، مؤكدة ضرورة الاستماع لإشارات الجسم وتعديل نمط الحياة والنظام الغذائي.

وللحد من أضرار الوجبات الخفيفة، أوصت سولوماتينا باستبدال الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي بخيارات صحية مثل المكسرات، الزبادي غير المحلى، خبز الحبوب الكاملة مع الأفوكادو أو جبن القريش، والتفاح أو الكمثرى مع رشة قرفة، والتي تساعد على الشعور بالشبع دون ارتفاع حاد في سكر الدم.