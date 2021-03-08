الجيش الأمريكي ينفذ دورية جوية فوق الشرق الأوسط

الجيش الأمريكي، أعلن أمس الأحد، تنفيذ “دورية جوية متعددة الجنسيات” في أجواء الشرق الأوسط من طرف قاذفتين من طراز “B-52H” (ستراتوفورتريس) تابعتين للقوات الجوية الأمريكية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن الدورية الجوية متعددة الجنسيات نفذت لردع العدوان وطمأنة الشركاء والحلفاء بالتزام الجيش الأمريكي بالأمن في المنطقة.

وأضافت: “رافقت عدة دول شريكة بينها إسرائيل والسعودية وقطر وطائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية قاذفات القنابل في مراحل مختلفة خلال الدورية”.

وأوضحت القيادة أن القوات الجوية الأمريكية تقوم بشكل روتيني بنقل الطائرات والأفراد من وإلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، لتلبية متطلبات المهمة وللتدريب مع الشركاء الإقليميين وللتأكيد على أهمية الشراكات الاستراتيجية”.

ووفق ما ذكرت وكالة الأناضول، لفتت إلى أن النشر المؤقت لقاذفات القنابل بعيدة المدى في المنطقة يعود إلى عام 2015 وهذا هو رابع انتشار للقاذفات في الشرق الأوسط خلال العام الحالي.