الجيش الإسرائيلي يتوغل جنوب قطاع غزة ويقصف مواقع للمقاومة

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مواقع للمقاومة الفلسطينية، بعد توغل آليات إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك في حين، شهدت حدود قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جولة من القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وتوغلت آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، في أراضي الفلسطينيين شرق خانيونس، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة، وسط إطلاق نار بالمكان.

ونقلت شبكة “عربي21” عن مصادر فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال شرق خانيونس، قصفت ظهر اليوم، ثلاثة مواقع مراقبة للمقاومة الفلسطينية في عبسان الجديدة والقرارة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن المقاومة أطلقت النار باتجاه قوة إسرائيلية متوغلة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة..

من جانبه أعلن جيش الاحتلال في بيان، تعرض إحدى آلياته الهندسية (جرّافة)، لإطلاق نار دون وقوع إصابات، قرب الحدود مع قطاع غزة.

وفي بيان ثان، قال الجيش إن أضرارا طفيفة لحقت بالآلية الإسرائيلية (الجرّافة)، دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش أنه قصف موقعا يتبع لحركة حماس، ردا على إطلاق النار.

في المقابل، أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن فصائل المقاومة أطلقت النار صوب عدة دبابات إسرائيلية توغلت في حقول المزارعين الفلسطينيين وبدأت بتجريف محاصيلهم.

ونشرت “معا” صورا تظهر جرافات إسرائيلي متوغلة في المزارع.

وأكدت الوكالة إطلاق الدبابات قنابل دخانية في الموقع وإطلاق المدفعية الاسرائيلية لاحقا قذيفتين صوب نقطة رصد تابعة للمقاومة دون ورود أنباء عن إصابات.

#فيديو فيديو من توغل جرافات الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/g04bzL7lzE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2021

#صور آثار قصف قوات الاحتلال نقطة للضبط الميداني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/uJ8ukdfI99 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2021