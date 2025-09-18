مقتل إسرائيليين في هجوم مسلح عند «معبر اللنبي» الحدودي مع الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، وقوع هجوم مسلح عند معبر جسر الملك حسين (اللنبي) الحدودي مع الأردن، أسفر عن مقتل شخصين إسرائيليين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، بحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الأمن تمكنت من “تحييد منفذ العملية”، وسط تضارب في الروايات حول هويته؛ إذ أشارت تقارير إلى أنه مواطن أردني نزل من شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة، فيما قالت قنوات أخرى إنه شاب فلسطيني أطلق النار على الجنود وحراس الأمن في الموقع، أما هيئة البث الإسرائيلية فقد ذكرت أن المنفذ جندي أردني، لكن مصادر أمنية إسرائيلية نفت ذلك.

وأوضح موقع “واينت” أن سيارات إنقاذ وأعداداً كبيرة من قوات الأمن استدعيت إلى المعبر، الذي يشكل نقطة عبور رئيسية للتجارة والتنقل بين الأردن والضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الهجوم بعد نحو عام من عملية مماثلة شهدها المعبر في سبتمبر 2024، حين قُتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين على يد مسلح تسلل من الجانب الأردني، ما دفع حينها إلى إغلاقه ليومين.

وتواصل السلطات الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الهجوم وسط استنفار أمني واسع في المنطقة الحدودية.