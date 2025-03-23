الجيش الإسرائيلي يكشف عدد «القتلى والمصابين» في قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن “عدد جرحى وقتلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، منذ السابع من أكتوبر 2023، في قطاع غزة، تجاوز عشرات الآلاف”.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، “إن عدد الجرحى من أفراد جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن ارتفع إلى أكثر من 78 ألفا، وأضافت أن 16 ألفا من المصابين، تم إدخالهم إلى المستشفى منذ السابع من أكتوبر”.

وأفادت الوزارة بأن “واحدا من كل اثنين من الجرحى الذين يتلقون العلاج في وحدة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع، يعانون من ردود فعل نفسية”.

يذكر أن “عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر بلغ 846 قتيلا ممن سمح بنشر أسمائهم”.