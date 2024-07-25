الجيش السوداني يؤكد تقدمه على «الدعم السريع» بمدينة الفاشر

أعلن الجيش السوداني أنه حقق انتصارا على قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بالتعاون مع القوات المشتركة، في حين دعت منظمة العفو الدولية لتوسيع حظر الأسلحة على جميع أنحاء السودان.

وأضاف إعلام الجيش السوداني على منصة «إكس» أنه تم تدمير مركبات قتالية واستسلام أخرى.وكانت قوات الدعم السريع قد استهدفت بالمدفعية السوق الكبير ومحيط قيادة الجيش السوداني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

واندلع القتال في السودان في ابريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، لكن حصيلة الضحايا الفعلية للصراع غير واضحة.