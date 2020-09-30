الجيش السوداني يُتلف 300 ألف قطعة سلاح

أتلف الجيش السوداني،أمس الثلاثاء، 300 ألف قطعة سلاح في إطار حملة لمصادرة الأسلحة غير الشرعية المتفشية في البلاد، بعد حرب أهلية استمرت عقودا.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد قوله، إن “بلدنا عانى بما فيه الكفاية”، وذلك خلال إشرافه على عملية الإتلاف في قاعدة حجر العسل، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم.

وتحدّث جابر عن خطة تتبنى القيام “ببعض الإجراءات الصارمة جدا التي تمنع حيازة السلاح”، وأضاف “سوف يكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية”.

وأكد أن الأسلحة يجب أن تكون محصورة بيد القوات النظامية.

وشهد السودان حروبا أهلية متقطّعة منذ استقلاله عام 1956، بينها حرب دارت بين عامي 1983 و2005 أفضت إلى انفصال جنوب البلاد، ونزاعا مدمّرا اندلع في العام 2003 في دارفور في غرب البلاد.

وأحصت منظمة “مسح الأسلحة الخفيفة” ومقرها جنيف، 2,76 مليون قطعة سلاح غير شرعي في السودان عام 2017، أي 6,6 أسلحة لكل100 شخص.

وخاضت قوات الرئيس المخلوع عمر البشير معارك في دارفور، وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الجنوبيتين.

وأعلن الجيش السوداني أن الأسلحة التي أتلفت أمس الثلاثاء سلّمت “طوعا” في السنوات 3 الأخيرة.

وقال اللواء الركن عبد الهادي عبد الله، مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح، “الآن لم يعد الأمر طوعيا”، مؤكدا أن تسليم الأسلحة “بات إلزاميا”.

وتأتي حملة نزع الأسلحة في أعقاب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّعته الشهر الماضي الحكومة السودانية مع “جبهة السودان الثورية” وهي تحالف يضمّ 5 مجموعات تمرّد و4 حركات سياسية، يرمي إلى وضع حد لنزاع مستمر منذ نحو عقدين أوقع مئات آلاف القتلى، خصوصا في دارفور.

وينص الاتفاق على دمج تدريجي للمقاتلين المتمردين في وحدات مشتركة مع قوات الأمن الحكومية.