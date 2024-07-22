«الحرس الثوري» الإيراني يعترض ناقلة تديرها الإمارات

قالت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، الاثنين، إن الحرس الثوري الإيراني اعترض مسار ناقلة ترفع علم توغو، وتديرها الإمارات، على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية.

وأفادت أمبري بأن أحد أفراد طاقم السفينة اتصل بالجهة المالكة، وأوضح أن أعضاء مسلحين في الحرس الثوري الإيراني صعدوا إليها.وأضاف أن الجهة المالكة للسفينة ذكرت أن الاتصال بها انقطع مؤقتا عند احتجازها.

وأضافت شركة الأمن البحري، بحسب وكالة «رويترز»، أن الحرس الثوري كان يعتزم الاستيلاء على 1500 طن من زيت الغاز البحري واعتقال الطاقم”.وتابعت أن الواقعة ليس لها دوافع سياسية على الأرجح، ولا نعتقد أنها تمثل إجراء حرب.