«الحرس الثوري» الإيراني يعترض ناقلة تديرها الإمارات

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 22 يوليو 2024 - 18:23 نُشر: الإثنين، 22 يوليو 2024 - 18:23
دولي
أرشيفية
This undated photo made available by Nabeel Hashmi shows Liberian-flagged oil tanker Pacific Zircon, operated by Singapore-based Eastern Pacific Shipping in Jebel Ali port, in Dubai, United Arab Emirates, on Aug. 16, 2015. An oil tanker associated with an Israeli billionaire has been struck by a bomb-carrying drone off the coast of Oman amid heightened tensions with Iran. (AP Photo/Nabeel Hashmi)

قالت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري»، الاثنين، إن الحرس الثوري الإيراني اعترض مسار ناقلة ترفع علم توغو، وتديرها الإمارات، على بعد 61 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة بوشهر الإيرانية.

وأفادت أمبري بأن أحد أفراد طاقم السفينة اتصل بالجهة المالكة، وأوضح أن أعضاء مسلحين في الحرس الثوري الإيراني صعدوا إليها.وأضاف أن الجهة المالكة للسفينة ذكرت أن الاتصال بها انقطع مؤقتا عند احتجازها.

وأضافت شركة الأمن البحري، بحسب وكالة «رويترز»، أن الحرس الثوري كان يعتزم الاستيلاء على 1500 طن من زيت الغاز البحري واعتقال الطاقم”.وتابعت أن الواقعة ليس لها دوافع سياسية على الأرجح، ولا نعتقد أنها تمثل إجراء حرب.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً