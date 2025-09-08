الحكم المحلي تبحث مع عمداء البلديات تسريع إجراءات التعاقد على مشاريع التنمية

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التنمية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية، محمد الدرسي، اجتماعاً موسعاً بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، نصر المحتوت، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، وقرابة 37 عميد بلدية، لمناقشة الملفات الحيوية المرتبطة بإجراءات التعاقد على مشاريع التنمية المحلية للعام 2025، واستعراض التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لهذه الإجراءات

وأكد الدرسي أن الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه البلديات ومواطن القصور في الإجراءات التعاقدية، والعمل على تذليلها لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتقليل الروتين المعطل، مع الحفاظ على الشفافية وحماية المال العام وضمان مرونة التنفيذ.

وأضاف أن تعزيز الآليات الإدارية لإجراءات التعاقد يمثل ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ مشاريع التنمية المحلية، بما يحقق المصالح العامة ويعزز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية.