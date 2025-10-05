الحكم المحلي تبحث مع عمداء بلديات الجبل الغربي تعزيز الخدمات

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون البلديات، مصطفى أحمد سالم، اجتماعاً موسعاً اليوم الأحد، بمقر الوزارة في طرابلس، مع عمداء عدد من بلديات الجبل الغربي، شمل بلديات الحرابة، قصر الأخيار، ظاهر الجبل، غريان، كاباو، والقريات، لمناقشة سُبُل تحسين الأداء البلدي وتعزيز الخدمات المحلية.

وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه البلديات، خاصة في مجالات النظافة العامة، وخدمات الطرق، والمياه، والصرف الصحي، إضافة إلى احتياجات البلديات الإدارية والفنية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوكيل خلال الاجتماع التزام الوزارة بدعم المجالس البلدية وتمكينها من أداء مهامها المنقولة بفعالية، مشيداً بجهود العمداء في إدارة شؤون بلدياتهم رغم الظروف والتحديات القائمة.