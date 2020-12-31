الحكومة الفرنسية.. لا نفكر في إغلاقات محلية لاحتواء جائحة كورونا

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جبرائيل أتال، صرح أمس الأربعاء، إن فرنسا لا تفكر في اتخاذ تدابير إغلاق محلية لاحتواء جائحة كورونا بناء على الوتيرة الحالية التي ينتشر بها المرض.

وقال أتال لقناة “بي إف إم” التلفزيونية: “معدل انتشار الفيروس لا يبرر تطبيق إجراءات الإغلاق المحلية”، مؤكدا أنه لا يوجد نقص في جرعات اللقاح في البلاد.

وأضاف: “فرنسا ستحقق هدفها المتمثل في تطعيم مليون شخص بحلول فبراير”، وذلك بعد انتقادات متزايدة بشأن تأخر الحكومة في إطلاق حملة التطعيم ضد كورونا، مقارنة بجيرانها في أوروبا.

وقامت فرنسا بتطعيم نحو 140 شخصا حتى الآن وهي تستهدف بالأساس الفئات الأكثر عرضة للخطر في دور المسنين في المرحلة الأولى من حملة التطعيم، وهذا العدد أقل بكثير من 42 ألف جرى تطعيمهم، على سبيل المثال، في ألمانيا التي بدأت حملتها يوم الأحد في إطار حملة أوروبية منسقة، حسبما أفادت “رويترز”.