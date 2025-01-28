الخارجية التركية: هناك مشاكل في العلاقات مع أمريكا

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن “تركيا لديها قضايا إشكالية في علاقاتها مع أمريكا، وأهمها سياسة واشنطن في سوريا”.

ونقل موقع وزارة الخارجية التركية عن فيدان، قوله: “في الفترة الجديدة، سنواصل بالطبع العمل بشكل وثيق مع إدارة ترامب على أعلى مستوى، وكما تعلمون، لدينا علاقة طويلة الأمد مع الإدارة الأمريكية، لكننا لا نفكر على نحو مماثل في كافة القضايا”.

وقال: “هناك قضايا نختلف عليها، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، ولكن هناك مسار عمل يجب على الدول الناضجة أن تتبعه، وهذا يعني أنه ينبغي ترك الأسئلة الإشكالية جانباً، ومواصلة طرح الأسئلة الجيدة، لدينا قضايا إشكالية مع أمريكا، السياسة الأمريكية في سوريا في المقدمة”.

وأوضح أن “ترامب” يقوم بتعيين موظفين جدد سينفذون إرادته وتعليماته بدقة متناهية في الفترة الجديدة”.

وقال: “آمل أن نصل في هذه الفترة الجديدة إلى أعلى مستوى من التفاهم المتبادل بشأن سوريا ومكافحة الإرهاب وأمن دول المنطقة، وسنعمل من أجل ذلك”.