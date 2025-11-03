الداخلية تطلق المرحلة الأولى من خطة تأمين العاصمة طرابلس

بدأت القوة الأمنية الشرطية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ مهامها الميدانية ضمن الخطة الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس، التي أعلن عنها وزير الداخلية المكلّف لواء عماد مصطفى الطرابلسي.

وتستهدف المرحلة الأولى من الخطة بلدية حي الأندلس، حيث تركز على ضبط المخالفات الأمنية وتعامل حازم مع الخارجين عن القانون.

وتضم القوة الأمنية مكونات من مختلف الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، بمشاركة فاعلة من الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، حيث تعمل جميع الوحدات وفق تعليمات الوزارة لضمان تنفيذ الخطة بانضباط وتحقيق النجاح في تأمين العاصمة.