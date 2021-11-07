«الدفاع الروسية» تعلّق على دخول «سفينة الأمريكية» للبحر الأسود

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إنّ دخول السفن البحرية الأمريكية إلى البحر الأسود هدفه التحقق من قدراة موسكو العسكرية في حماية ساحل البحر الأسود وجنوب البلاد.

وأوضح شويغو بحسب قناة روسيا 1 أنّه عندما تدخل سفينة قوة غير إقليمية البحر الأسود، وهي تحمل أسلحة طويلة المدى، عالية الدقة على متنها، فهذا يعني أنها لن تقوم برحلة سياحية.

وأضاف شويغو أنّ سلطات بلاده تفهم أنّ أي استفزازات ممكنة في أي وقت وفي أي لحظة، كما كان الحال منذ وقت قريب، وبالطبع لا ينبغي أن نسمح بمثل هذه الأشياء.

من جانبه، ذكر نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، أنّ واشنطن تعمل عن عمد على خلق نقاط توتر من أجل حل أهدافها الجيوسياسية الأنانية.

وأشار شريميت وفقا لوكالة سبوتنيك، أنّ موسكو سترد بشكل مناسب على مثل هذه الاستفزازات إذا كانت تهدد الملاحة والشحن وسلامة سكان البلاد.

الجدير بالذّكر أنّ وزارة الدفاع الروسية أعلنت الخميس مراقبتها سفينة “Mount Whitney” التابعة للبحرية الأمريكية، بعد دخولها مياه البحر الأسود.