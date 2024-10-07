الذهب يستقر بعد تقييم التوتر في الشرق الأوسط وأسعار الفائدة

استقرت أسعار الذهب، الاثنين، مع تقييم المتداولين للتوتر في الشرق الأوسط مقابل تقرير الوظائف الأمريكي الذي أخمد الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وتتداول السبائك بالقرب من 2650 دولارا للأونصة بعد إغلاقها دون تغيير يذكر يوم الجمعة. وتراقب السوق ردًا إسرائيليا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأسبوع الماضي، مما دفع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.1 % إلى 2651.57 دولار للأونصة اعتبارًا من الساعة 7:29 صباحًا في سنغافورة، وهو أقل من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.58 دولار الذي بلغه في سبتمبر. وكان مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري ثابتًا. وارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم، واستقرت أسعار البلاتين.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 30 % هذا العام – مسجلة سلسلة من مستويات قياسية مرتفعة مع تفاؤل بخفض أسعار الفائدة. كما تعززت أسعار المعدن الأصفر بفضل عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن.

بينما يقوم المتداولون أيضا بتقييم توقعات أسعار الفائدة بعد أن تجاوز التوظيف الأميركي جميع التقديرات، مما دفع الأسواق إلى خفض الرهانات على فرصة خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في نوفمبر. تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى إفادة المعدن النفيس، لأنه لا يدفع فائدة.