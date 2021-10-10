الرئاسي يُرحب بخطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

رحب المجلس الرئاسي، بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها الأخير في جنيف السويسرية، على خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تدريجياً، وفي وقتٍ متزامن.

وأفاد المجلس في بيان، بأن ذلك جاء تتويجاً للعمل المتواصل والدؤوب، والاجتماعات واللقاءات المضنية، لرئيس وأعضاء المجلس مع العديد من الأطراف الدولية، وكان آخرها لقاء رئيس المجلس الرئاسي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأيضاً الاجتماعات التي جرت مع الدول المعنية بهذا الملف، والتي رحبت على إثرها، واستجابت لتنفيذ هذه الخطة.

ونوه الرئاسي إلى أن هذا الحدث المهم، الذي جاء في وقت حساس جداً، هو انعكاس حقيقي لرغبة الشعب الليبي العظيم في إعادة السلام والسيادة الوطنية، وصولاً لتوحيد المؤسسة العسكرية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة تحظى بإجماع وقبول كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وبارك المجلس الرئاسي، هذه الخطوة الكبيرة، باعتماد آلية التنفيذ، وجدد التزامه بالعمل مع جميع الأطراف، على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 من أكتوبر 2020، وتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن بالخصوص، وأيضاً توصيات مؤتمر برلين.

كما دعا المجلس الرئاسي، كل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية، بما في ذلك دول جوار ليبيا، التعامل بإيجابية ومسئولية من خلال دعمهم، ومساندتهم، وتعاونهم في تنفيذ الآلية التي اعتمدتها اللجنة العسكرية المشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة.