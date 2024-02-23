الرئيس الأوكراني يُوجه نداء عاجلا للكونغرس الأمريكي

وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نداءً إلى الكونغرس الأميركي، لإقرار حزمة المساعدات الإضافية لكييف.

وخلال مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، قال زيلينسكي، إن التقاعس عن إقرار حزمة المساعدات الجديدة سيكلّف الأوكرانيين أرواحهم.

وأضاف زيلينسكي: أوكرانيا لن تنجو من دون دعم الكونغرس، مشيرا إلى أن ثمن مساعدة كييف الآن أقل بكثير من التكلفة المحتملة لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقا إذا انتصر في أوكرانيا.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي عرقلوا الموافقة على تمرير حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار.

وقدّمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب، في 24 فبراير 2022، مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات، وهي تعد أكبر مانح لكييف على الإطلاق.

هذا وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق ودنالد ترامب، والمرشح الجمهوري المحتمل في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، معارضته مساعدة كييف.

وقال ترامب، وفق وقت سابق من فبراير الجاري، إن الاتفاق الذي ينص على تخصيص مبلغ 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، فظيع.