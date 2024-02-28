الرئيس البرازيلي يردّ على نتنياهو: أعرف أيدلوجيتك منذ زمن

ردّ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على التصريحات الإسرائيلية المنتقدة لحديثه بخصوص الحرب على قطاع غزة، موضحا حقيقة حديثه عن “المحرقة” التي زعمتها إسرائيل.

وأكد الرئيس البرازيلي، أنه لم يتحدث عن “المحرقة” لدى انتقاده إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، مضيفا: ذلك كان تفسير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتصريحاته.

وقال لولا في حوار مع شبكة “ريدي تي في”: لم استخدم كلمة “المحرقة”، “المحرقة”، كانت تفسيرا من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، ولم تصدر عني”.

وأضاف الرئيس البرازيلي: لم أكن أنتظر أن تفهم “الحكومة الإسرائيلية” ما قلته لأنني أعرف هذا الشخص “ويقصد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، منذ زمن، وأعرف أيدلوجيته.

هذا وكان الرئيس البرازيلي، قال في وقت سابق: ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا، إنه إبادة، مضيفا: ليست حرب جنود ضد جنود، إنها حرب بين “جيش” على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال.

وأضاف: ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، مضيفا: في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر الزعيم النازي أدولف هتلر أن يقتل اليهود.

وأثارت تلك التصريحات غضب “الحكومة الإسرائيلية”، واعتبرت أن الرئيس البرازيلي بات شخصا غير مرغوب فيه في “إسرائيل”.

هذا وارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 30 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف جريح.