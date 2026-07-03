الرئيس الجزائري: انتهينا من عهد التزوير

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المجلس الشعبي الوطني الحالي سيكون خاليًا من أي شبهات، رغم تسجيل بعض الاختلالات في البرلمان السابق، وذلك في تصريح صحفي أدلى به عقب الإدلاء بصوته الانتخابي بمدرسة أحمد عروة في بسطاواي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.

وأوضح الرئيس الجزائري أن المجلس الشعبي الوطني يُعد من المؤسسات الدستورية والجمهورية التي ترافق مسيرة البلاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى دوره في دعم العمل التشريعي الوطني.

وأشار عبد المجيد تبون إلى أن البرلمان الحالي شهد مبادرة وصفها بالتاريخية وغير المسبوقة في الجزائر المستقلة، تمثلت في اقتراح قانون تجريم الاستعمار وإقراره، معتبرًا أنها مبادرة انطلقت من المجلس الشعبي الوطني ذاته، داعيًا البرلمان بغرفتيه إلى إنشاء آليات وجمعيات للتحري عن القضايا السلبية والشبهات.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الجزائري أن بلاده تسير في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الانتخابات الحالية أصبحت أكثر سهولة مقارنة بالاستحقاقات السابقة، نتيجة وعي المواطنين بالقانون ومعرفتهم بكيفية اختيار ممثليهم.

واختتم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تصريحه بالقول: “انتهينا من عهد التزوير، ودخلنا في المبادرات الدستورية”، في إشارة إلى مرحلة سياسية جديدة تشهدها البلاد.

تشهد الجزائر خلال الفترة الأخيرة حراكًا سياسيًا مرتبطًا بتعزيز دور المؤسسات التشريعية وتطوير آليات العمل البرلماني، إلى جانب التركيز على مبادرات تشريعية بارزة، في ظل مساعي رسمية لتأكيد الانتقال نحو مرحلة سياسية أكثر استقرارًا ومأسسة للعمل السياسي.

الجزائر: نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية تبلغ 20.79% داخل البلاد و10.67% في الخارج

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة في الجزائر كريم خلفان أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية بلغت 20.79% داخل البلاد عبر 69 ولاية، مقابل 10.67% في الخارج.

ووفقا للبيانات التي قدمها خلفان، بلغ عدد المصوتين داخل الجزائر 4.962.433 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين في الخارج 91.170 ناخبا، من أصل 23.872.756 ناخبا مسجلا داخل البلاد و854.285 ناخبا مسجلا في الخارج.

وتوجه الجزائريون يوم الخميس إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في استحقاق انتخابي يشهد تنافسا واسعا على المقاعد البرلمانية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تشارك في هذه الانتخابات 2032 امرأة، ما يمثل نحو 21% من إجمالي المترشحين، فيما يشكل المرشحون الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما نحو 54% من إجمالي المتنافسين.

ويتنافس في هذه الانتخابات 9854 مرشحا على 407 مقاعد في البرلمان، ضمن ولاية نيابية تمتد لخمس سنوات كاملة.

وتعد هذه الانتخابات الثانية منذ الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد عام 2019، والذي أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون.