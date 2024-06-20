الرئيس الروسي يصل إلى جمهورية فيتنام

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جمهورية فيتنام، في زيارة تستغرق يومين، قادما من “كوريا الشمالية” بعد اختتام زيارته.

وبحسب بيان “الكرملين”، “سيعقد بوتين اجتماعات مع جميع قادة البلاد الأربعة – الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نغوين فو تشونغ، والرئيس تو لام، ورئيس الوزراء فام مين تشينه، ورئيس اللجنة الوطنية للحزب الشيوعي الفيتنامي الجمعية تران ثانه مان”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد “أن روسيا وفيتنام تتعاونان بشكل وثيق في المنصات الرئيسية متعددة الأطراف، وفي المقام الأول الأمم المتحدة”.

وقال بوتين: “موسكو تعمل على إنشاء مركز للتكنولوجيا النووية في فيتنام”. مؤكدا أن “الطاقة مجال ذو أهمية استراتيجية في التعاون الثنائي”.

وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين، “عن امتنانه لفيتنام لموقفها المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية ورغبتها في المساهمة للبحث عن سبل حقيقية لحلها سلميا”.

وكان “لو هواي ترونغ” أمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم، أكد “أن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين المرتقبة إلى فيتنام في 19 – 20 يونيو ستساعد على تعزيز مكانة بلاده وهيبتها”.