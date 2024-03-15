الرئيس الفلسطيني يكلف «محمد مصطفى» بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا، محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، “وفا”، جاء في نص التكليف: قررنا اختياركم رئيسا للوزراء وتكليفكم بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة خلال المهلة المحددة في القانون الأساسي.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس الحكومة المكلف “للالتزام بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها وتحقيق أهدافه الوطنية ،كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وذكرت الوكالة، أن رئيس الوزراء الجديد، كلف بقيادة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وسيكون محمد مصطفى رئيسا للوزراء خلفا للرئيس محمد أشتيه، الذي قدم في 26 فبراير الماضي استقالة حكومته.