الرئيس الفنزويلي يتهم كولومبيا بالتخطيط لـ«هجمات جديدة» ضد بلاده

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهم السلطات الكولومبية بالتخطيط لـ”هجمات جديدة” ضد عسكريين في فنزويلا.

وقال مادورو في خطاب له، أمس الاثنين، إن “هناك تحضيرات في كولومبيا لشن هجمات جديدة ضد عسكريي بلادنا، مع مرتزقة مدربين وبتمويل (الرئيس الكولومبي) إيفان دوكي، والهجمات يحضر لتنفيذها نهاية هذا العام”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول اتهام من قبل مادورو لكولومبيا ورئيسها إيفان دوكي بتدبير هجمات ضد فنزويلا.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وكان مادورو قد تحدث في وقت سابق من هذا الشهر عن إحباط مخطط لاغتياله، متهما المخابرات الكولومبية ورئيس كولومبيا بالوقوف وراءه.