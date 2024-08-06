الرئيس الفنزويلي يعلن التوقف عن استعمال تطبيق «واتس اب» نهائيا!

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، “أنه سيتوقف عن استعمال تطبيق “واتس اب”، وسيستخدم تطبيقي “تلغرام” و”وي تشات”، داعيا الشعب “لأن يحذو حذوه”.

وبحسب قناة VTV التلفزيونية، قال “مادورو”، في لقاء مع أنصاره الشباب: “كم منكم تعرض للتهديد من قبل المجرمين وبأي طريقة؟ اليوم سأقطع علنا ​​علاقاتي مع “واتساب” لأنه يستخدم لتهديد فنزويلا، سأحذفه نهائيا من هاتفي، شيئا فشيئا سأحول جهات الاتصال الخاصة بي على “التلغرام” “Telegram” و”WeChat” (وي تشات)، هذا أمر ضروري، قل لا لتطبيق WhatsApp، ليسقط WhatsApp من فنزويلا، لأن هناك مجرمون يهددون الشباب والقادة الشعبيين، هناك جبناء يختبئون وراء الهواتف في كولومبيا وميامي وبيرو وتشيلي”.

وأضاف: “التهديدات تأتي عبر واتساب إلى المجتمع العسكري بأكمله في فنزويلا، إلى جميع الضباط، إلى مجتمع الشرطة في فنزويلا، عبر واتساب، يهددون قادة الشوارع والعامة، إلى كل من يعارض الفاشية، إنهم يهددونك”.

وفي وقت سابق، اتهم مادورو، خلال اجتماع مع عسكريين، “شبكتي التواصل الاجتماعي “تيك توك وإنستغرام” بأنهما متطرفتان، وكذلك تطبيق “واتساب” لنشر الكراهية في فنزويلا”، واصفا ما يحدث في البلاد “بأنه الانقلاب الفاشي السيبراني”.

يذكر أن فنزويلا شهدت موجة من الاحتجاجات عقب الإعلان عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة بنتيجة الانتخابات التي جرت يوم 28 يوليو الماضي، وحصل، على 51% من الأصوات، ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائجها، متهمة السلطات بتزويرها، واعتبرت المعارضَ إدموندو غونزاليز فائزا في الانتخابات.