الرئيس المصري: ترامب وحده قادر على إنهاء الحرب

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، رسالة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعياً إياه للعب دور محوري في وقف الحرب الدائرة في منطقة الخليج، محذراً من تداعياتها الخطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأكد السيسي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، أن العالم يواجه صدمتين متزامنتين نتيجة الأزمة، الأولى نقص المعروض من الطاقة، والثانية الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط قد يتجاوز 200 دولار، وهو احتمال قائم في ظل استمرار النزاع.

وقال الرئيس المصري مخاطباً ترامب: “لا أحد يستطيع أن يوقف هذه الحرب في منطقتنا في الخليج إلا فخامتكم، وأحدثكم باسم الإنسانية ومحبي السلام، وأنت منهم. ساعدنا في إنهاء هذا النزاع، فأنت قادر على ذلك”.

وأضاف أن استمرار الحرب سيؤدي إلى أزمة عالمية في الطاقة، إلى جانب نقص الأسمدة والمواد الغذائية، ما يهدد استقرار الدول متوسطة الدخل والاقتصادات الهشة.

وشدد على أن العدوان الإيراني على المنشآت الحيوية وإغلاق مضيق هرمز يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للطاقة العالمية.

من جانبه، دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي إلى حماية الممرات البحرية الحيوية، مؤكداً خطورة الهجمات الإيرانية على بنية الطاقة التحتية في المنطقة.

وشدد السيسي على أن أي توقف أو تجميد في قطاع الطاقة يحتاج سنوات لإعادة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية، معرباً عن شكر مصر لشركائها من الشركات العاملة في القطاع وموضحاً خطط استكمال سداد المستحقات المتبقية بحلول يونيو 2026.

كما شهد المؤتمر تعزيز العلاقات المصرية القبرصية، بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون في مجال الغاز الطبيعي لربط حقول الإنتاج القبرصية بمحطات الإسالة المصرية، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة في شرق المتوسط.