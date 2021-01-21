السعودية تُعلن فتح سفارتها في قطر خلال أيام

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستعيد فتح سفارتها في قطر خلال أيام بعد التوصل إلى اتفاق حول تسوية الأزمة الخليجية.

وقال بن فرحان، في تصريح لقناة “العربية”، اليوم الخميس، إن “اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي”.

وأضاف: “اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه”.

كما أكد أن جميع الدول الأربع التي وقعت على هذه الوثيقة متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، مردفا أن فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك.

وشهدت منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توترا داخليا بالغا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ”دعم الإرهاب” الأمر الذي تنفيه الدوحة، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

وتبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد “وحدة الصف الخليجي” ووضع مبادئ أساسية لحل التوتر.