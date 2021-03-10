السعودية: هجمات الحوثيين انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية

أفادت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء قوله، أمس الثلاثاء، إن “محاولتين إرهابيتين” لاستهداف ميناء رأس تنورة والحي السكني بمدينة الظهران يمثلان انتهاكا سافرا لجميع القوانين والأعراف الدولية وتستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي”. وفقا لرويترز.

وأطلقت جماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد طائرات مسيرة وصواريخ مستهدفة مرافق من بينها منشأة حيوية لصادرات البترول تابعة لشركة أرامكو السعودية في رأس تنورة، وقالت الرياض إنه لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى المجلس قوله في بيان “تابع مجلس الوزراء ما اتخذته المملكة من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف الاعتداءات الإرهابية” دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضافت نقلا عن البيان أن الإجراءات تهدف إلى “استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

وشدد مجلس الوزراء أيضا على ما تضمنته رسالة وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن من مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته حيال “الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ومحاسبة المسؤولين عن تلك التهديدات التي تقوّض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن ومصداقية القرارات الدولية”.