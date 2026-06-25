السلاح القاتل.. كيف تحول الإفراط بـ«المضادات الحيوية» إلى تهديد للصحة؟

أطلقت مجامع علمية ومراكز أبحاث طبية دولية تحذيرات هي الأشد من نوعها تحذر فيها من التداعيات الوخيمة والخطيرة المترتبة على الإفراط في وصف واستهلاك المضادات الحيوية دون وجود ضرورة طبية قاطعة، معتبرة أن هذا السلوك البشري العشوائي يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة واحدة من أكبر الأزمات الصحية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين.

واستندت هذه التحذيرات الشديدة إلى سلسلة من الدراسات الميدانية والمخبرية الموثوقة، وفي مقدمتها دراسة مرجعية ضخمة نشرتها مجلة “ذا لانسيت” الطبية الشهيرة، والتي كشفت أن مقاومة مضادات الميكروبات باتت مسبباً مباشراً في وفاة أكثر من ١.٢ مليون شخص سنوياً حول العالم، وهو رقم يتجاوز ضحايا أمراض فتاكة أخرى مثل الملاريا والإيدز، وأوضحت البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يقارب ثلث الوصفات الطبية الصادرة للمضادات الحيوية في بعض الدول تعد غير ضرورية، حيث يقع التداخل الخاطئ عبر استخدامها لعلاج عدوى فيروسية مثل الأنفلونزا والتهابات الحلق الحادة ونزلات البرد الشائعة، وهي حالات لا تؤثر فيها المضادات الحيوية مطلقاً بل تستهدف البكتيريا النافعة داخل الجسد البشري وتدمر التوازن البيئي المعوي المعروف بـ “الميكروبيوم”.

وتشير التقارير الصادرة عن المراجعة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات إلى سيناريوهات مرعبة في حال استمرار الأنماط الحالية للوصف العشوائي، إذ تتوقع الدراسات أن ترتفع حصيلة الوفيات السنوية الناتجة عن البكتيريا الفائقة والمقاومة للعقاقير إلى عشرة ملايين حالة وفاة بحلول منتصف القرن الحالي، مما يكبّد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة تقدر بحوالي مئة تريليون دولار أمريكي جراء تراجع الإنتاجية وارتفاع تكاليف الرعاية الطبية الطارئة، ويرى الباحثون في جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن المشكلة لا تكمن فقط في ندرة تطوير فئات جديدة من المضادات الحيوية بواسطة شركات الأدوية الكبرى، بل في الضغوط التي يمارسها المرضى على الأطباء لصرف أدوية سريعة، مما يدفع الأخيرين أحياناً إلى تقديم وصفات وقائية مفرطة تجعل البكتيريا أكثر ذكاءً وقدرة على تطوير آليات جينية دفاعية تبطل مفعول أقوى المضادات المتاحة.

ويندرج هذا التحذير العلمي المتجدد سياقاً يبرز الأهمية القصوى لمراجعة البروتوكولات العلاجية المعمول بها في المستشفيات والعيادات الخاصة، والعمل على رفع منسوب الوعي المجتمعي لحظر الاستخدام الذاتي للأدوية دون استشارة الطبيب المختص، لكون الاستمرار في نهج الاستهلاك المفرط يهدد بتقويض الركائز الأساسية للطب الحديث، ويجعل العمليات الجراحية الروتينية، والولادات القيصرية، وعلاجات السرطان الكيميائية، مسارات بالغة الخطورة نظراً لعدم توفر مظلة حماية حيوية فعالة تحمي المرضى من العدوى البكتيرية الانتهازية، الأمر الذي يستدعي تحركاً دولياً منسقاً وسريعاً لتنظيم بيع هذه العلاجات وحصرها في نطاق الحاجة الفعلية المؤكدة مخبرياً.

وفي هذا الصدد، تشير الإحصاءات الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة إلى أن البكتيريا طورت آليات دفاعية معقدة بفضل هذا الاستخدام المفرط، حيث باتت قادرة على تشكيل أغشية حيوية متينة تمنع وصول المادة الفعالة للدواء إلى جدار الخلية البكتيرية، كما تكمن الخطورة الفائقة في قدرة هذه الميكروبات على نقل الجينات المقاومة لبعضها البعض عبر جزيئات الحمض النووي الدائرية، مما يعني أن سلالة بكتيرية واحدة غير ضارة قد تنقل ميزة المقاومة الحيوية إلى سلالة أخرى شديدة الفتك داخل بيئة المستشفى، وهو ما يفسر تسجيل حالات مستعصية من الالتهابات الرئوية الحادة والتهابات مجرى الدم داخل غرف العناية المركزة لمرضى كانوا يعانون في الأصل من عوارض صحية بسيطة، لكن تكرار تلقيهم للمضادات الحيوية أضعف خطوط دفاعهم الطبيعية تماماً وجعل أجسادهم بيئة مثالية لتكاثر الميكروبات المستعصية.

ويرى الخبراء أن الحل الجذري لا ينحصر فقط في توعية الجمهور، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التصنيع الدوائي عبر تقديم حوافز مالية واستثمارية لمختبرات الأبحاث العالمية من أجل تسريع وتيرة اكتشاف جيل جديد من المضادات الحيوية، بعد أن عزفت معظم الشركات الكبرى عن هذا المجال نظراً لضعف جدواه الاقتصادية مقارنة بأدوية الأمراض المزمنة، وتشدد التوصيات الطبية الأخيرة على ضرورة تفعيل الفحوصات التشخيصية السريعة في العيادات الأولية، والتي تتيح للطبيب معرفة طبيعة العدوى (إن كانت بكتيرية أو فيروسية) خلال دقائق معدودة قبل كتابة أي وصفة علاجية، مما يضمن قطع الطريق أمام الصرف الوقائي غير المبرر وحماية ما تبقى من ترسانة دوائية يمتلكها الجنس البشري في مواجهة عالم الأحياء الدقيقة.