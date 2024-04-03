السلطة الفلسطينية تجدد المطالبة بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، من مجلس الأمن الدولي تجديد النظر في طلب قدمته لتصبح كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وبعث المبعوث الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور، رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها تجديد نظر مجلس الأمن في الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة المقدم في 2011.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش، بعث الرسالة إلى مجلس الأمن.

وبحسب وكالة رويترز، قال المبعوث الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور: إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري ينعقد في 18 أبريل بشأن الشرق الأوسط، لكن لم يتحدد موعد للتصويت بعد.

يذكر أن فلسطين، هي دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، وافقت على الاعتراف الفعلي بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012 من خلال رفع وضعها كمراقب في المنظمة الدولية من “كيان” إلى “دولة غير عضو”، وجاءت نتيجة التصويت بواقع 138 صوتا مؤيدا، ومعارضة 9، وامتناع 41 عن التصويت.

هذا وعادة ما تقدم الدول التي تسعى للانضمام إلى الأمم المتحدة طلباً إلى أمينها العام الذي يرسله إلى مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، لتقييمه والتصويت عليه.