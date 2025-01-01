السلطة الفلسطينية توقف بث قناة الجزيرة وتُجمّد أعمالها

في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء وقف بث قناة الجزيرة الفضائية وتجميد جميع أعمالها في الأراضي الفلسطينية.

وجاء هذا القرار على خلفية تغطية القناة للأحداث الجارية في مخيم جنين، والتي وصفتها السلطة بـ “التحريضية” و”المضللة”.

وأكدت اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة أن القرار جاء نتيجة “مخالفة الجزيرة القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين”، مشيرة إلى أن التجميد سيستمر حتى يتم “تصويب الوضع القانوني” للقناة.

من جانبها، استنكرت حركة حماس القرار بشدة، معتبرة إياه “انتهاكاً صارخاً لحرية الإعلام” و”سلوكاً قمعياً يستهدف تكميم الأفواه”.

يُذكر أن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد التوتر بين السلطة الفلسطينية ووسائل الإعلام، على خلفية الحملة العسكرية التي تشنها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين.

وكانت الجزيرة قد تعرضت لحملة تحريض وتشويه واسعة في الأيام الماضية، شملت منعها من التغطية الميدانية في شمال الضفة الغربية، وتهديد مراسليها بالأذى الجسدي.

يشار إلى أن الحظر الإسرائيلي على قناة الجزيرة في رام الله قد انتهى في 22 ديسمبر الماضي، بعد تمديده مرتين.

هذا التطور يُثير تساؤلات حول مستقبل حرية الإعلام في فلسطين، في ظل تصاعد حدة التوترات السياسية والأمنية.