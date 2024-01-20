السوداني: لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية سيادة العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها.

وقال السوداني، في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ، “لا يمكن لأي طرف واحد، سواء كان خارجياً أو داخلياً أن يسلب حقوق الحكومة العراقية ودورها في بسط أمنها”، مضيفاً: “موقفنا واضح، ولن نتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا”.

وتأتي تصريحات السوداني في وقت يعيش العراق حالة من عدم الاستقرار يفرضها وجود القوات الأمريكية على أراضيه، ما يجعل العراق إحدى الجبهات المفتوحة دائما ضمن صراع المحاور الدائر في المنطقة، من غزة إلى لبنانإلى سورية و اليمن.