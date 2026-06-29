السودان.. الجيش يوسّع سيطرته ونداءات لـ«حماية المدنيين» في الأبيض

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على منطقتي مقجة وسركم في محور النيل الأزرق، وذلك ضمن العمليات العسكرية المتواصلة ضد ما وصفته بـ”المليشيا المتمردة”.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن قوات الفرقة الرابعة مشاة، مدعومة بقوات الإسناد، خاضت معارك وصفتها بالضارية، انتهت بالسيطرة على المنطقتين وتأمينهما، مع إلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالقوات المقابلة.

وأضاف البيان أن القوات تواصل عمليات التمشيط وملاحقة العناصر المنسحبة، إلى جانب تأمين المناطق التي دخلت تحت سيطرتها وتعزيز انتشارها الميداني، بهدف منع أي محاولات تسلل أو إعادة تمركز للعناصر الفارة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا التطور الميداني في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023، بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان (عبد الفتاح البرهان)، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” (محمد حمدان دقلو)، وهي الحرب التي تسببت في أزمة إنسانية واسعة النطاق وأثرت على الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي تطور موازٍ، دعت “حكومة السلام” في إقليم دارفور غربي السودان المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على الجيش السوداني والجماعات المتحالفة معه، من أجل السماح للمدنيين بمغادرة مدينة الأبيض بحرية وفتح ممرات آمنة للمدنيين.

وقالت “حكومة السلام” في بيان إن المعلومات والمتابعات الميدانية تشير، بحسب وصفها، إلى فرض قيود مشددة على حركة المدنيين داخل المدينة، ومنعهم من المغادرة، إضافة إلى إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

كما دعت إلى وقف تجنيد المدنيين قسراً، والكف عن استخدامهم دروعاً بشرية، ووقف استهداف الأحياء المدنية بالقنابل والطائرات المسيّرة، وفق ما ورد في البيان.

وجدد مجلس وزراء “حكومة السلام” تأكيده أن التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة يمثل السبيل الأكثر فاعلية لحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإجلاء الجرحى والمرضى من مناطق النزاع.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أكثر حزماً للضغط من أجل الاستجابة لنداءات الهدنة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، مشيرةً إلى أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم “حكومة السلام” خالد دناع (خالد دناع): “حكومة السلام إذ تثمن هذا الاهتمام الدولي، فإنها تؤكد استعدادها لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم”.

وأضاف خالد دناع أن الحكومة تتمسك بدعوتها إلى فتح ممرات آمنة تتيح للمدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض الوصول إلى مناطق آمنة تتوافر فيها الحماية والضمانات القانونية، مؤكداً التزام “حكومة السلام” بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان توزيعها على المحتاجين دون عوائق أو تمييز.

هذا ويشهد السودان (السودان) منذ أبريل 2023 حرباً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أدت إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وفق تقديرات أممية.

ورغم الجهود العربية والأفريقية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية، فإن المعارك لا تزال مستمرة في عدد من الولايات السودانية، وسط تفاقم أوضاع النازحين وتزايد الاحتياجات الإنسانية.