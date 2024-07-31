السودان.. قبول دعوة محادثات السلام و«البرهان» ينجو من محاولة اغتيال!

أفادت وسائل إعلام سودانية، بنجاة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان من محاولة اغتيال بطائرة مسيرة شرق السودان، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخارجية السودانية، أن “الحكومة قبلت دعوة لحضور محادثات سلام”.

وقالت وسائل الإعلام إن “معسكر جبيت بشرق السودان تعرض لهجوم عبر مسيرات إنتحارية وذلك أثناء تواجد البرهان لحضور إحتفال تخريج دفعات من الجيش”، وأكدت مصادر أن “البرهان بخير. ويرفض مغادرة المكان، وهناك إصابات في صفوف مرافقيه”.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية السودانية، “إن الحكومة قبلت دعوة لحضور محادثات سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في جنيف”.

وأضافت الوزارة في بيان لها، “أن السودان طلب عقد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين للتحضير لمفاوضات السلام، وترمي هذه الخطوة لإنهاء النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”.

وقالت وزارة الخارجية السودانية: “إن الحكومة هي الطرف الأكثر اهتمامًا بإنقاذ أرواح وكرامة الشعب السوداني، وبالتالي ستتعاون مع أي كيان يهدف إلى القيام بذلك”.

وتابع البيان: “أوضحت الحكومة أن أي مفاوضات قبل الانسحاب الكامل ووقف التوسع (من قبل قوات الدعم السريع) لن يكون مقبولا للشعب السوداني”.

هذا ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، أسفر عن حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، ووضع إنساني متردي.

وانتهت محادثات سابقة عقدتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في جدة دون التوصل إلى اتفاق، وستستضيف السعودية المحادثات وستشمل مصر والإمارات العربية المتحدة.