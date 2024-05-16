السودان يوضّح حقيقة منع المبعوث الأمريكي من دخول البلاد!

علّقت وزارة الخارجية السودانية، على المزاعم التي تحدّثت عن “رفض منح “المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريللو”، تأشيرة دخول البلاد”.

ونقل موقع “الراكوبة” السوداني، عن وزارة الخارجية السودانية، تأكيدها “عدم صحة تصريحات منسوبة للمبعوث الأمريكي عن رفض الحكومة منحه تأشيرة دخول”.

وأشارت الوزارة إلى أن “سفارة السودان في واشنطن أو في أي عاصمة أخرى لم تتلق طلبا من بيرييلو لمنحه التأشيرة”.

وشدد البيان، على أن “سفارة السودان في واشنطن راجعت وزارة الخارجية الأمريكية حول هذه التصريحات المفترضة، وتبين للأخيرة أن المبعوث الخاص لم يصرح بذلك من الأساس”.

وفي وقت سابق، عقد وفد أممي، في أبريل، بمدينة مليط السودانية، اجتماعا لبحث كيفية إيصال المساعدات الإنسانية وتنسيق الجهود لإيصالها إلى ولايات شمال وشرق وجنوب دارفور.

وقال موقع “أخبار السودان” إن “الاجتماع عقد بحضور نائب المنسق للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بالسودان، طوبى هاورد، ومنسق الشؤون الإنسانية مكتب شمال دارفور ناديم، ومسؤول الأمن والسلام بالأمم المتحدة”.

هذا وتتواصل منذ 15 أبريل2023، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، خلّفت نحو 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفق بيانات الأمم المتحدة.