السودان.. 50 ألف شخص تأثروا بالأمطار والعدد الإجمالي للوفيات 30

بسبب السيول والأمطار الغزيرة في مختلف مناطق البلاد بالسودان، أعلن الدفاع المدني السوداني الأحد مصرع 20 شخصاً إضافياً وإصابة 13 آخرين ليرتفع العدد الاجمالي للقتلى الى 30.

وقال الدفاع المدني “لقي 20 شخصاً مصرعهم وأصيب 13 ودمر 3045 منزلا كلياً إضافة الى 66 مرفقا عاما”.

ووبحسب مانقلت قناة “يورونيوز” الأخبارية، أعلن الدفاع المدني الخميس مصرع عشرة أشخاص وتدمير أكثر من 3 آلاف منزل.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية بالسودان قد ذكر الاربعاء أن 50 ألف شخص تأثروا بالامطار.

وقال إن “الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضراراً في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد”.

إضافة إلى ذلك، إنهار سد “بوط” في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق.

تهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو و أكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية